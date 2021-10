L’association Tourisme & Handicaps dévoilera les Trophées du Tourisme Accessible 2021, le 12 octobre au Salon Autonomic Paris

En tant que partenaire d’Autonomic Paris, l’association Tourisme & Handicaps sera présente sur le salon de référence des acteurs du Handicap, du Grand Âge et du Maintien à domicile, du 12 au 14 octobre, à Paris Expo - Porte de Versailles.

L’occasion pour l’association et ses partenaires de présenter et valoriser la marque d’Etat Tourisme & Handicap auprès du grand public et des professionnels, mais aussi de mettre en lumière les acteurs touristiques qui se sont distingués pour leur démarche en faveur de l’accessibilité avec la remise des Trophées du Tourisme Accessible, le mardi 12 octobre, à 16h30.

Créée en 2001, l’association Tourisme & Handicaps (ATH) œuvre depuis 20 ans pour favoriser un libre accès aux loisirs, aux vacances et à la culture aux personnes en situation de Handicap pour elles-mêmes et leurs familles.

Toutes les structures de loisirs sont concernées : hébergements, restauration, activités culturelles et de plein air, structure d’information tels que les Offices de Tourisme et bureaux d’accueil. Près de 4 200 établissements sont porteurs de la marque Tourisme & Handicap en France. [1]

En 2020, 2151 sites touristiques ont obtenu la marque pour les 4 familles de handicap soit 52 % des sites détenteurs de la marque (+10 % par rapport à 2016. [1] A lire ou relire :



Afin de qualifier l’offre de loisirs, l’association Tourisme & Handicaps a soutenu, dès 2001, la création et le développement de la marque d’Etat Tourisme et Handicap qui garantit l’accès du bâtiment et un accueil de qualité à tous les publics en tenant compte des quatre déficiences majeures : auditive, mentale, motrice et visuelle. Sur le salon, l’association sera présente avec ses partenaires afin de valoriser l’offre touristique française accessible au plus grand nombre et sensibiliser les professionnels qui souhaiteraient entamer une démarche vers l’accessibilité. Seront présents : Le Comité Régional du Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes,

Le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France,

L’Office de tourisme de Toulon (83),

Disneyland Paris (77),

La Ferme de Léonie (39),

Le MuséoParc Alésia (21). Les Trophées du Tourisme Accessible Remise des trophées, le mardi 12 octobre 2021, à 16h30 (Forum du salon)

Placés sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises (DGE), avec le soutien de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), les Trophées du Tourisme Accessible sont mis en œuvre par l’association Tourisme & Handicaps et couronnent chaque année l’engagement et la volonté des sites candidats d’accueillir les personnes en situation de handicap en leur offrant l’assurance de prestations adaptées à leurs attentes. Deux conditions impératives régissent la recevabilité des candidatures : Être détenteur de la marque Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle)

Mettre en avant la marque dans sa communication sur internet 6 trophées récompensent le lauréat de chacune des 6 catégories : grandes et petites structures d’hébergement ; l’information touristique ; les loisirs ; la restauration et les sites de visites. Un Trophée d’Or remis par Direction Générale des Entreprises et un « coup de cœur » de l’association Tourisme & Handicaps complètent ces récompenses. Les nommés aux Trophées 2021 Catégorie « Hébergement » Auberge de Jeunesse - Rochefort (17) - Nouvelle-Aquitaine

VSA Corrèze - Allassac (19) - Nouvelle-Aquitaine

Ferme de Léonie - Saint-Laurent-en-Grandvaux (39) - Bourgogne-Franche-Comté Catégorie « Hébergement - meublés et chambres d’hôtes » Gites du Cœur- Valmorey S/ Seran (01) - Auvergne-Rhône-Alpes

Meuble La Grange - Les Grandes Chaumes - Surgères (17) - Nouvelle-Aquitaine

Les Bobos à la Ferme- La Madelaine Sous Montreuil (62) - Hauts-de-France Catégorie « Offices de tourisme - Informations Touristiques » Office de Tourisme du Pays de Longwy (54) - Grand Est

Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne (60) - Hauts-de-France

Destination Les Sables D’Olonne -Bit Chateau d’Olonne (85) - Pays de La Loire Catégorie « Loisirs » Grand Etang - Saint-Estèphe (24) - Nouvelle-Aquitaine

Station Velo Tand’zem - Créon (33) - Nouvelle-Aquitaine

Aerocom Montgolfières - Onzain (41) - Centre-Val De Loire Catégorie « Lieux de visite » Musée des Maisons Comtoises - Nancray (25) - Bourgogne-Franche-Comté

Vulcania - Parc d’exploration des volcans et de la planète Terre - Saint-Ours (63) - Auvergne-Rhône-Alpes

Maison Victor Hugo - Paris (75) - Ile-de-France Catégorie « Restauration » Restaurant Le Familistère - Guise (02) - Hauts-de-France

Restaurant Le Pressoir - Saint-Saturnin-de-Lucian (34) - Occitanie

Ferme Auberge Hahnenbrunnen - Lautenbach (68) - Grand Est https://tourisme-handicaps.org/

[1] Source : Direction Générale des Entreprises (DGE)

Dans le cadre strictement privé (voir les CGU) de la reproduction partielle ou intégrale de cette page, merci d'insérer la marque "TendanceHotellerie" ainsi que le lien https://suiv.me/16262 vers sa source ou le QR Code accessible à l'adresse https://suiv.me/16262.qr .

