Etude Tourisme local Likibu : les 50 villes françaises <10 000 habitants les plus recherchées sur internet

Après avoir révélé le classement des 30 villages français les plus prisés par les internautes, Likibu dévoile aujourd’hui le classement des 50 petites villes françaises les plus plébiscitées par les Français sur internet au cours des 12 derniers mois. Likibu a analysé le nombre de recherches Google effectuées par les vacanciers pour les requêtes au nom de la ville et pour “Que faire”, “Que voir”, “Que visiter” pour les différentes petites villes du pays. Cette année, les stations balnéaires et petites villes en bord de mer semblent toujours avoir la cote !

À l’approche des week-ends prolongés du mois de mai et des vacances d’été, le comparateur de locations de vacances Likibu.com a réalisé le classement des 50 petites villes françaises les plus recherchées sur internet sur plus de 4 300 villes de moins de 10 000 habitants. Dans le haut du classement, la Normandie tire son épingle du jeu avec la mythique station balnéaire de Deauville, qui se hisse en tête, et Honfleur qui arrive en deuxième position. Nous retrouvons également de nombreuses petites villes de bord de mer, notamment sur les côtes méditerranéenne et bretonne, qui semblent très prisées par les vacanciers français. Enfin, quelques destinations situées à l’intérieur des terres et en montagne se classent aussi dans le top 50 du classement, telles que Sarlat-la-Canéda, Gérardmer ou Évian.

Le top 10 des petites villes françaises les plus recherchées sur internet par nom et pour “Que voir”, “Que faire”, “Que visiter”

Deauville (143 000 requêtes)

Découvrez la très célèbre station balnéaire de Deauville et la Côte fleurie le temps d’un week-end en Normandie. Sa plage principale, longue de deux kilomètres, est un véritable paradis pour les amateurs de sports nautiques, tels que le paddle ou la planche à voile. Rien n’est plus agréable que de se balader le long des planches de Deauville, classées monument historique de la ville, une promenade bordée par des cabines de plage colorées. Le Vieux Deauville et ses maisons à colombages, ainsi que les bains thalasso et le casino de la ville sont également des incontournables de tout séjour en Normandie.

Honfleur (98 470 requêtes)

Laissez-vous bercer par la douceur de vivre de ce petit port de Normandie, dont les ruelles sont bordées de maisons à colombages au charme incomparable. Le pont de Normandie, parmi les plus grands au monde, relie la ville à celle du Havre, qui mérite également le détour. Honfleur est une ville d’Art, en témoignent les nombreuses galeries du centre-ville et les collections des musées Eugène Boudin et Erik Satie. Destination romantique et culturelle, Honfleur continue de faire rêver les Français en quête de vacances dépaysantes.

Chamonix (96 160 requêtes)

Si la station de Chamonix-Mont-Blanc rime bien souvent avec ski, cette petite ville de Savoie attire également les vacanciers l’été, qui profitent des sentiers de randonnée pour découvrir les lacs, cascades et gorges qui entourent la ville et pour admirer un panorama à couper le souffle sur le sommet enneigé en toute saison du Mont-Blanc. Passez des vacances propices à la détente au cœur de la ville fleurie de Chamonix, où se trouve le musée alpin. Deuxième destination du classement, les vacanciers la plébiscitent notamment pour les nombreuses activités sportives incontournables proposées autour de l’aiguille du Pic du Midi et de la mer de Glace !

Cassis (95 710 requêtes)

Le joli petit port de Cassis se hisse dans le top 5 du classement grâce à son cadre de rêve et à sa proximité avec les splendides calanques de la côte méditerranéenne, qui attirent des milliers de visiteurs chaque année. Plongée sous-marine, promenade sur la plage près du Cap Canaille et baignade dans l’eau turquoise de la calanque de Port-Miou comptent parmi les activités de rêve à découvrir lors de vos vacances dans le sud de la France. Le soir, les locaux et les touristes se retrouvent sur le port de Cassis pour déguster de délicieux fruits de mer en terrasse.

Collioure (94 190 requêtes)

Cinquième destination la plus prisée par les internautes français, Collioure est une charmante petite station balnéaire de la Côte Vermeille. Lieu de vie de nombreux artistes, son église Notre-Dame-des-Anges, son château et ses ruelles colorées ont grandement inspiré Matisse et Derain, des maîtres du fauvisme. L’été, une agréable brise souffle sur les plages de Boramar et de Saint-Vincent, qui offrent une splendide vue sur le château de Collioure, dont la construction remonte au XIIIe siècle.

Le Grau-du-Roi (85 650 requêtes)

Situé aux portes de la Camargue, le Grau-du-Roi est une petite ville idéale pour profiter des plages de la Méditerranée et des nombreuses activités nautiques et excursions proposées dans le Gard. Destination familiale par excellence, on retrouve un merveilleux aquarium au cœur de la station balnéaire, ainsi que de nombreuses boutiques et aires de jeux pour enfants. Découvrez les splendides paysages de Camargue à pied, à vélo, à cheval ou encore en bateau !

Sarlat-la-Canéda (81 230 requêtes)

En septième position de ce classement, on retrouve la capitale du Périgord Noir, qui est une étape incontournable lors de vacances en Dordogne. Connue pour abriter la plus forte densité de monuments historiques au monde, Sarlat-la-Canéda est une cité médiévale au charme indéniable. Laissez-vous séduire par la beauté du manoir du Gisson et de l’église Sainte-Marie, avant d’admirer une vue d’exception sur la ville depuis le haut de son ascenseur panoramique.

Noirmoutier-en-l’Île (79 870 requêtes)

Au détour d’une balade à vélo entre amis sur l’île de Noirmoutier, découvrez le centre historique de Noirmoutier-en-l’Île. Sur la Grande Rue, les marchands de glaces se succèdent entre les boutiques souvenirs et les restaurants. L’hôtel Jacobsen, le château-musée de Noirmoutier et l’église Saint-Philibert témoignent du riche passé historique de l’île et de la ville, qui offre un cadre de séjour idéal à seulement quelques pas des plages.

Lège-Cap-Ferret (78 360 requêtes)

Le Sud-Ouest de la France est mis à l’honneur par la jolie ville de Lège-Cap-Ferret, bordée par les eaux paisibles du bassin d’Arcachon d’un côté et les vagues de l’océan Atlantique de l’autre. Depuis le haut de l’emblématique phare du cap Ferret, la vue est imprenable sur la pointe de la presqu’île. Plébiscitée pour sa beauté naturelle et son incroyable offre d’activités, entre cours de surf et balades à vélo, la station balnéaire de Lège-Cap-Ferret est un paradis pour les familles et les groupes d’amis en quête de repos ou de sensations fortes sur l’eau.

Cabourg (77 730 requêtes)

Réputée être l’une des villes les plus romantiques au monde, Cabourg est une jolie étape sur la Côte Fleurie, à mi-chemin entre Ouistreham et Deauville. En été, le festival Cabourg Mon Amour fait vibrer des centaines de jeunes sur sa plage. D’architecture Belle Époque, les plus belles demeures de la ville sont visibles depuis la promenade Marcel Proust, sur laquelle se trouve également le Méridien de l’Amour. Golf, tennis, jet-ski, casino ou thalasso… C’est tout naturellement que Cabourg se hisse à la dixième place du classement des petites villes les plus recherchées par les vacanciers.

Méthodologie :

Cette étude a été réalisée entre le 12 et le 19 avril 2021. L’ensemble des villes françaises de moins de 10 000 habitants a été pris en compte, soit toute commune dont la population est comprise entre 2 000 et 10 000 habitants (Base INSEE 2018).

Les données correspondent au nombre de recherches mensuelles moyennes sur Google au cours des 12 derniers mois pour :

les différentes requêtes les plus recherchées parmi “Que faire”, “Que voir”, “Que visiter” + le nom de la ville (par exemple “Que faire à Deauville”, “Que voir à Deauville”, “Visiter Deauville”, etc.),

le nom de la ville seul (par exemple “Deauville” compte en moyenne 135 000 requêtes mensuelles au cours des 12 derniers mois sur Google).

Les villes ayant un volume de recherches mensuelles inférieur à 500 pour les requêtes “Que faire”, “Que voir”, “Que visiter” n’ont pas été prises en compte pour le classement global.

