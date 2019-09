Communiqué : Ensemble : deuxième édition d’une course inter-entreprises pour changer le regard sur le handicap

Pour la deuxième année consécutive, plusieurs entreprises et une fondation s’associent autour d’une course de 5 km, le dimanche 15 septembre 2019 à Meudon, pour changer le regard sur le handicap. Les entreprises Accor, Eqiom, Galeries Lafayette, SYSTRA et la Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF) renouvellent leur participation à ce projet de sensibilisation au handicap. Cette édition 2019 accueillera également de nouveaux partenaires : Bpifrance, Disneyland Paris, Elior, Klesia et Wavestone. Soutenue par Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, et initiée par Accor, cette course solidaire est aussi rendue possible grâce à l’entreprise organisatrice Handiamo ! (entreprise sociale et solidaire dédiée au handicap) et la présence de sportifs paralympiques de très haut niveau : Charlotte Fairbank et Michaël Jérémiasz (tennis), Tidiane Diakité (cécifoot) et Karim Khelaifi (basket).

Une course solidaire et un village participatif

Pour cette deuxième édition, plus de 500 coureurs organisés en équipes sont attendus le dimanche 15 septembre dès 9h00 au Complexe Sportif Marcel Bec de Meudon. L’an passé, la course avait accueilli près de 400 coureurs. Les équipes sont mixtes et composées de six personnes, trois femmes et trois hommes, incluant au minimum une personne en situation de handicap. La course Ensemble propose un parcours avec deux boucles de 2,5 km chacune dans la forêt de Meudon. À l’issue des 5 km en forêt, deux épreuves attendent les compétiteurs au coeur du village, une épreuve de sprint non voyant avec guide et une épreuve de ramping, avant de passer la ligne d’arrivée ensemble. Cette course avec épreuves est l’occasion pour les participants de développer, de manière ludique, l’esprit d’équipe, la capacité d’adaptation, ainsi que la solidarité, tout en changeant leur regard sur le handicap.

Un village convivial, gratuit et accessible au grand public, situé au coeur du Complexe Sportif Marcel Bec de Meudon, accueillera les participants et les accompagnateurs de 9h00 à 16h00. Tout au long de la journée dès 9h30, des sportifs de très haut niveau animeront des ateliers d’initiation à des disciplines paralympiques au sein de ce village participatif : Charlotte Fairbank, N°3 française de tennis fauteuil, Michaël Jérémiasz, champion paralympique de tennis fauteuil et ancien N°1 mondial, Tidiane Diakité, joueur de l’équipe de France de cécifoot et Karim Khelaifi, joueur de l’équipe de France de basket fauteuil.

Ensemble pour transformer durablement le regard sur le handicap

Initié par Accor, Ensemble est un projet global de sensibilisation sur le long terme en faveur d’une diversité pérenne.

Anne-Sophie Beraud, Directrice Diversité & Inclusion de Accor, déclare : « Nous sommes fiers de participer, cette année encore, au projet Ensemble et de soutenir la cause du handicap.

Cette course permet aux entreprises partenaires de partager des moments forts et d’échanger tous ensemble sur les solutions mises en place autour de cette cause, afin de transformer durablement le regard que la société porte sur le handicap. »

L’édition 2018 de la course Ensemble avait réunit cinq entreprises partenaires et une fondation.

Cette année, ce sont neuf entreprises et une fondation qui participent à cette course solidaire, reflétant ainsi un engagement grandissant autour de la cause du handicap.

Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, se réjouit : « Je suis heureuse de constater que l’initiative de Accor a réuni cette année de nouveaux partenaires.

C’est le signe que le sujet de la diversité mobilise les entreprises et cela est porteur d’espoir pour l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. »

Un événement sportif caritatif pour soutenir la cause du handicap

La course Ensemble est également un événement sportif caritatif qui permet de récolter des fonds pour des fondations et des associations. Les partenaires sont heureux de remettre, à l’occasion de cette édition 2019, un premier chèque d’un montant de 11 000 € à la Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF), qui souhaite créer un Fab-lab FSEF pour aider les adolescents et les jeunes adultes en situation de handicap pris en charge en rééducation et les rendre autonomes.

Un deuxième chèque d’un montant identique sera également remis à l’association sportive omnisport Le Trait d’Union Verrières-le-Buisson (TUVB), affiliée à la Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO) et composée de 26 sections sportives. Ce don permettra notamment à l’association d’acquérir des équipements sportifs et de soutenir les sportifs handicapés dans leurs inscriptions aux compétitions.

L’année dernière, un chèque d’un montant de 14 000 € avait été remis à l’association Comme Les Autres. Ce don était destiné à financer une partie des projets de l’association dont la vocation est d’accompagner, dans leur parcours de reconstruction, des personnes handicapées suite à un accident de la vie.

Visitez Ensemble sur www.courseensemble.com

#courseensemble2019

