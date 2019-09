Communiqué : L’Association Tourisme & Handicaps récompensent 4 sites de Charente-Maritime pour leurs actions en faveur de l’accessibilité

Les Trophées du Tourisme Accessible, mis en œuvre par l’Association Tourisme & Handicaps récompensent les bonnes pratiques au service de l’accessibilité des sites touristiques. Ils sont placés sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises - DGE, avec le soutien de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances - ANCV.

Le mardi 10 septembre 2019, les 2 lauréats : l’Aquarium de La Rochelle dans la catégorie « Lieux de visite » et « Les Anes de la Rêverie » dans la catégorie « Loisirs » recevront leurs Trophées.

L’Hôtel d’Orbigny dans la catégorie « hébergement grandes structures » placée sous l’égide de l’ANCV et « L’Asinerie du Baudet du Poitou » dans la catégorie « Loisirs » se verront remettre leurs diplômes.

Les Trophées du Tourisme Accessible, la reconnaissance de l’engagement des acteurs du tourisme en faveur de l’accessibilité

Aujourd’hui, plus de 5 500 sites touristiques sont détenteurs de la marque d’Etat Tourisme et Handicap, dont 50 % pour les quatre déficiences…

Les Trophées du Tourisme Accessible couronnent chaque année, depuis 5 ans, l’engagement et la volonté des sites candidats d’accueillir les personnes en situation de handicap en leur offrant l’assurance de prestations adaptées à leurs attentes. Les professionnels du tourisme témoignent d’un intérêt croissant pour cette récompense. Ainsi, 165 établissements ont fait acte de candidature en 2019, ils étaient 153 en 2018 et 111 en 2017.

En 2019, la 5e édition des Trophées du Tourisme Accessible s’est déroulée au salon Handica (Lyon) auquel ces établissements n’avaient pu se rendre.

Les Charentes en première ligne

Avec 483 sites détenteurs de la marque d’Etat Tourisme & Handicap, les Charentes sont en tête des départements métropolitains et d’outre-mer pour le nombre d’établissements de loisirs adaptées.

Ce succès est révélateur des actions de sensibilisation et d’accompagnement engagées depuis 18 ans par les structures départementales auprès des professionnels du tourisme et des efforts accomplis par ceux-ci pour adapter et qualifier l’accueil des personnes en situation de handicap.

Les lauréats se sont distingués par de nombreuses prestations qui valorisent non seulement leurs établissements mais également l’accueil de leur région reconnue pour être l’une des plus attractives en France et en Europe.

L’Aquarium de La Rochelle (17). Toutes les prestations ont été conçues pour et autour du handicap quelle que soit la déficience : auditive, mentale, motrice et visuelle.

Accueil prioritaire, pentes douces, rampes d’accessibilité, ascenseur, hauteur des comptoirs d’accueil adaptée ainsi que la hauteur des aquariums.

Des emplacements sont disponibles pour les fauteuils roulants dans les amphithéâtres.

Répondant à la déficience visuelle : plots podotactiles et fléchages lumineux, mise à disposition gratuite d’audioguides.

Les chiens d’assistance sont bien évidemment acceptés.

Les boucles magnétiques installées dans l’amphithéâtre et à la billetterie favorisent l’accueil des personnes malentendantes.

Des ateliers pédagogiques en langue des signes (« le petit poisson clown ») pour la sensibilisation des groupes scolaires. Ateliers pédagogiques adaptés pour les instituts médicaux éducatifs.

Les Ânes de la Rêverie à Saint-Césaire (17) a élaboré un programme « Médiation Asine/Handicap » destinée aux personnes fragiles du fait de l’âge, d’un parcours de vie difficile ou d’un handicap. Différentes activités sont offertes : contact libre avec l’âne, pansage, balade, parcours, jeux. Chemins praticables en fauteuil roulant et mise à disposition de l’Escargoline (carriole adaptée).

Hôtel d’Orbigny à Chatelaillon (17) : situé au coeur de la station balnéaire, l’hôtel possède 2 chambres accessibles en rez-de-chaussée avec surface de rotation pour le fauteuil, repères contrastés des interrupteurs pour les personnes déficiences visuelle, alarme visuelle pour les personnes malentendantes. Les personnes déficientes mentales trouveront un accueil personnalisé, accompagné par des personnes aguerries aux handicap mental.

Toutes les prestations communes sont accessibles : restaurant, terrasse... la promesse d’un séjour confortable

Asinerie du Baudet du Poitou à Dampierre-sur-Boutonne (17) :

Depuis de nombreuses années, le Département de la Charente-Maritime permet aux visiteurs de l’élevage conservatoire du Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou de profiter d’un moment privilégié en compagnie des ânes, mules et chevaux poitevins. Le site raconte de façon ludique et pédagogique leur histoire lors de visites, animations, ateliers de médiation ou bien promenades en attelage adaptées aux quatre handicaps, grâce à un véhicule hippomobile sécurisé et modulable !

Tourisme & Handicap, une marque unique en Europe

Créée en 2001, grâce à la mobilisation de personnes handicapées et celle des instances nationales responsables du tourisme, la Marque d’Etat Tourisme & Handicap s’impose aujourd’hui comme la seule garantie d’un accueil accessible qualifié. Elle témoigne de la volonté d’intégrer ceux et celles qui ont subi un accident de la vie afin de leur permettre de vivre pleinement leurs loisirs. L’Association Tourisme et Handicaps soutient la Marque d’Etat Tourisme & Handicap depuis 18 ans. Elle œuvre pour la sensibilisation des professionnels du tourisme, le développement de l’offre adaptée et sa promotion, et assure la formation des évaluateurs dans le cadre des critères d’accessibilité de la Marque.